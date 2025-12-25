Італія

Гравцю доведеться обирати власне майбутнє.

Генуезький Дженоа в цьому сезоні зірок із неба не хапає, а отже його провідні гравці опиняються в полі зору більш успішних колективів перед зимовим трансферним вікном.

Це стосується й іспанського лівого захисника Аарона Мартіна, який у цій кампанії відіграв 15 матчів, забив один гол та віддав чотири асисти.

28-річного виконавця до переліку потенційних новачків додав римський Лаціо, і оскільки його контракт завершується вже наступного літа, "орли" намагатимуться домовитись про трансфер вільним агентом уже зараз.

Але у "россоблу" є опція продовження угоди ще на рік, проте для цього потрібна згода також і футболіста, якої той не дає ще з літа.