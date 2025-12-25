Італія

Форварда можуть продати вже цієї зими.

Французький нападник Крістофер Нкунку цього літа перейшов до італійського Мілана з лондонського Челсі за 37 млн євро.

Плюс ще 5 млн євро "россонері" можуть витратити на цей перехід у якості бонусів.

Однак перше півріччя в клубі для 28-рінчого виконавця за якістю явно не дотягує до витрачених на його перехід грошей.

Саме тому в Мілані вже очікують на можливі пропозиції в січні, і якщо вони дозволять перекрити більшу частину витрат на підписання гравця, то клуб готовий його відпустити.

Окрім цього, Нкунку отримує 5 млн євро на рік зарплатні.

Француз забив два голи та віддав два асисти за 20 матчів (992 хвилини).