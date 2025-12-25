Італія

Гравець нині перебуває на КАН-2025.

Алжирський фланговий захисник італійської Верони Рафік Бельгалі мав настільки вдалі виступи впродовж поточного сезону, що зрештою отримав виклик до національної збірної на Кубок африканських націй-2025, де й перебуває наразі.

А тим часом цілком імовірно вирішення його клубної долі.

23-річний виконавець переїхав до Італії влітку цього року за 2 млн євро, які за нього отримав бельгійський Мехелен, а вже цієї зими міланський Інтер підготував звіт власних скаутів, які не пропускали жодного матчу "мастифів" упродовж останніх тижнів.

Окрім "змій", на гравця також претендує й туринський Ювентус, підставою для чого стали, зокрема, його два голи в 18 матчах цього сезону.