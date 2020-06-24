Италия

Предлагаем вам котировки на поединок чемпионата Италии.

Один из претендентов на титул, Лацио, отправится в гости к Аталанте. Аналитики компании Parimatch считают шансы бергамасков на победу более предпочтительными.

Так, вероятность успеха команды Гасперини оценивается коэффициентом 2,08. Вероятность ничьей и победы Лацио: 3,85 и 3,35 соответственно.

Для тех, кто верит в обилие голов в поединке, есть событие ТБ (3,5) с коэффициентом 2,39..

Матч Аталанта — Лацио начнется 24 июня в 22:45. Вы можете следить за ходом игры в текстовой трансляции от Football.ua.