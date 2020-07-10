Италия

Главный тренер "нерадзурри" дал комментарий после игры с Вероной.

Интер в рамках поединка 31-го тура чемпионата Италии пожаловал в гости к Вероне и снова потерял очки. Антонио Конте доволен старанием своей команды и отметил, что команда глупо теряет очки.

"С точки зрения усилий, голода, решимости у меня нет претензий. Мы заслужили победу. Делаем важную работу, и я сосредоточен на этом. Думаю, что вы можете видеть результаты работы, которую мы делаем. Тот факт, что мы потеряли 20 очков, должен подтолкнуть нас продолжать улучшаться.

Мы прекрасно понимаем, что в течение сезона мы глупо теряли очки, иначе мы бы говорили о совершенно другой кампании", — приводит слова Конте Football Italia со ссылкой на Sky Italia.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Верона — Интер.