Іспанія

Досвідчений півзахисник може стати ключовим посиленням середньої лінії.

Півзахисник Баварії Леон Горецка опинився у сфері інтересів мадридського Атлетіко. Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто в ефірі Radio MARCA.

За інформацією джерела, керівництво матрацників вивчає можливість підписання 30-річного хавбека, вважаючи його гравцем високого рівня з великим досвідом виступів на топрівні. В Атлетіко переконані, що Горецка здатен додати команді Дієго Сімеоне балансу та фізичної потужності в центрі поля.

Водночас Баварія не поспішає розлучатися з німецьким півзахисником. Мюнхенський клуб веде переговори щодо продовження контракту Горецки, який чинний до літа 2026 року. Остаточного рішення щодо майбутнього гравця наразі немає.

У поточному сезоні Леон Горецка провів 23 матчі у всіх турнірах, однак не відзначився голами чи результативними передачами.

Атлетіко після 17 турів посідає третє місце в турнірній таблиці Прімери, маючи в активі 37 очок. Свій наступний матч команда Сімеоне проведе 4 січня проти Реала Сосьєдад.