Накануне Ювентус одолел Сампдорию, что позволили команде Маурицио Сарри досрочно оформить чемпионство.

Для голкипера "старой синьоры" Джанлуиджи Буффона это чемпионство стало десятым за карьеру в Ювентусе. Таким образом, 42-летний кипер стал первым футболистом в истории, который достиг этой отметки.

Отметим, что у партнеров Джиджи по Ювентусу Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини по 9 чемпионств.

🥇 — Gianluigi Buffon is the first player to win 10 Italian top flight titles



1⃣0⃣ — @gianluigibuffon

0⃣9⃣ — Leonardo Bonucci

0⃣9⃣ — Giorgio Chiellini#Superman pic.twitter.com/1Zmjigba7l