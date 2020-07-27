Ветеран продолжает бить всевозможные рекорды.
Джанлуиджи Буффон, getty images
27 июля 2020, 09:27
Накануне Ювентус одолел Сампдорию, что позволили команде Маурицио Сарри досрочно оформить чемпионство.
Для голкипера "старой синьоры" Джанлуиджи Буффона это чемпионство стало десятым за карьеру в Ювентусе. Таким образом, 42-летний кипер стал первым футболистом в истории, который достиг этой отметки.
Отметим, что у партнеров Джиджи по Ювентусу Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини по 9 чемпионств.
Кроме этого года, Буффон выигрывал Серию А в сезонах 2001/02, 2002/03, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18.
Добавим, что для Ювентуса это чемпионство стало девятым кряду, что является рекордом ТОП-5 лиг.