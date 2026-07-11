Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Йоган Манзамбі не встиг відновитися після травми коліна, повідомив Мурат Якин.

Збірна Швейцарії не зможе розраховувати на одного зі своїх лідерів у чвертьфінальному матчі чемпіонату світу-2026 проти Аргентини. Про це на передматчевій пресконференції повідомив головний тренер команди Мурат Якин, слова якого наводить srf.ch.

"На жаль, Йоган завтра не зможе зіграти», — заявив наставник швейцарців, підтвердивши, що 20-річний півзахисник не встиг відновитися після ушкодження коліна.

Манзамбі травмувався під час заключного тренування перед поєдинком 1/8 фіналу з Колумбією, через що вже пропустив ту зустріч. Медичний штаб намагався підготувати футболіста до гри з чинними чемпіонами світу, однак повернути його до строю вчасно не вдалося.

Втрата Манзамбі є серйозним ударом для Швейцарії, адже саме він був найрезультативнішим гравцем команди на нинішньому мундіалі. У чотирьох матчах турніру півзахисник записав до свого активу три забиті м'ячі та дві результативні передачі.

Битва за півфінал ЧС-2026 між Аргентиною та Швейцарією відбудеться 12 липня о 04:00 за київським часом.