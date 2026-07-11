Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату світу-2026, який відбувся 10 липня 2026 року.

Іспанія вдруге поспіль вирішила долю матчу плейоф чемпіонату світу завдяки виходу Мікеля Меріно з лави запасних. Після переможного гола у ворота Португалії півзахисник став героєм і чвертьфінального протистояння з Бельгією, забезпечивши своїй команді місце серед чотирьох найкращих збірних турніру та путівку до півфіналу проти Франції.

Перший тайм подарував уболівальникам одразу два забиті м'ячі. Іспанці відкрили рахунок завдяки Фабіану Руїсу, однак бельгійці швидко відповіли точним ударом Шарля де Кетеларе — це вперше на цьому мундіалі "фурія роха" та її воротар Унаї Сімон пропустила гола.

У другому таймі команда Луїса де ла Фуенте значно більше контролювала перебіг подій і регулярно створювала небезпечні моменти, проте "червоні дияволи" також показували зуби.

Ключовий епізод настав на 88-й хвилині. Сенне Ламменс, який вийшов на заміну замість травмованого Тібо Куртуа, невдало відбив удар Пау Кубарсі прямо перед собою, а Мікель Меріно, який лише дві хвилини тому вийшов на поле, першим опинився на добиванні й відправив м'яч у сітку.

Цього гола вистачило Іспанії, аби втримати мінімальну перевагу до фінального свистка.

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Іспанія — Бельгія:

Іспанія — Бельгія 2:1

Голи: Руїс, 30, Меріно, 88 — Де Кетеларе, 41

Іспанія: Сімон — Порро, Кубарсі, Лапорт, Кукурелья — Родрі, Руїс (Педрі, 55) — Ямал, Ольмо (Меріно, 86), Баена (Торрес, 55) — Оярсабаль (Вільямс, 79).

Бельгія: Куртуа (Ламменс, 71) — Кастань, Нгой, Мехеле, Де Кейпер (Сейс, 61) — Ванакен (Лукаку, 61), Раскін — Троссар (Вітсель, 61), Де Брюйне (Салемакерс, 86), Доку — Де Кетеларе.



Попередження: Кубарсі, Лапорт — Де Брюйне, Вітсель