Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Голкіпер збірної Бельгії залишив поле у другому таймі, поступившись місцем Сенне Ламменсу.

Національна збірна Бельгії зазнала серйозної кадрової втрати під час чвертьфінального матчу чемпіонату світу-2026 проти Іспанії. Основний воротар команди Тібо Куртуа не зміг дограти зустріч через ушкодження.

34-річний голкіпер, який на клубному рівні виступає за Реал Мадрид, відчув проблеми зі здоров'ям ще до паузи на водопій в другому таймі. Попри це, Куртуа спробував продовжити гру, однак згодом попросив заміну.

На 71-й хвилині місце досвідченого воротаря зайняв представник Манчестер Юнайтед Сенне Ламменс. На момент вимушеної заміни рахунок у поєдинку був нічийним — 1:1.

Наразі характер ушкодження бельгійського голкіпера та можливі терміни його відновлення залишаються невідомими. До цього Куртуа без замін провів усі матчі своєї команди на чемпіонаті світу-2026, у шести зустрічах пропустивши шість м'ячів.