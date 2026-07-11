Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Травма Тібо Куртуа поховала команду Руді Гарсії.

Усі футбольні вболівальники мріють про те, щоб півфінальні дуелі на чемпіонаті світу-2026, а тим паче — фінальна гра, були нереальними за рівнем виконавчої майстерності. Але хто зазіхне в підсумку сформувати ці пари? Франція, цілком очікувано, першою зробила цей крок у напрямку омріяного трофею, коли здолала Марокко напередодні, після чого її майбутнього суперника мали визначити на розкішному SoFi Стедіум у Лос-Анджелесі представники Іспанії та Бельгії.

Команда Руді Гарсії вже зламала очікування скептиків, нібито в матчі проти США на одну європейську збірну через черговий дзвінок на номер телефону Джанні Інфантіно мало стати менше. А тепер від "Червоних дияволів" вимагалось здійснити, без перебільшення, спортивний подвиг, адже зупинити команду Луїса де ла Фуенте, яка до цього навіть голів не пропускала на турнірі, було ще тим завданням із зірочкою. Або навіть кількома зірочками одразу.

Перші хвилини зустрічі при цьому продемонстрували нам, що зробити бельгійцям це буде дуже складно. Іспанці просто не залишали шансів суперникам вийти з власної половини поля, тож команда Роберто Мартінеса була змушена відбиватись, і зрештою може похизуватись лише тим, що серйозних викликів до першого водопою біля власних воріт не отримала.

Але після цієї вимушеної павзи Бельгія майже одразу й пропустила. Ямал на 30 хвилині запустив Порро на правому фланзі, той прострілив на Ольмо, удар якого низом парирував Куртуа, але м’яч відскочив просто на ногу Руїсу, і той розстріляв простріл поміж ногами Кастаня, який намагався закрити площину вільного кута воріт.

Усі розуміли важливість цього гола для Іспанії, бо від нього можна було відштовхнутись і встановити тотальний контроль над грою. Це, власне, команда де ла Фуенте й робила в подальшому, а Ямал записав на свій рахунок ще пару ударів по кутах воріт Куртуа, але той у першому випадку з пострілом із штрафного парирував загрозу, а при другій спробі нападник просто не влучив у площину.

А потім стався момент на 41 хвилині, який сплутав усі карти для Іспанії. Де Брюйне з другої спроби завантажив м’яч на правий фланг для того, щоб Кастань із його закривавленою головою після зіткнення з рукою Кукурельї в центрі поля незадовго до цього виконав подачу на Де Кетеларе, а той із другого поверху пробив повз Сімона.

Іспанія такий перебіг подій одразу не припав до душі, бо в подальшому стало помітно, як захист "Фурії Роха" так собі себе почуває в силовій боротьбі, та й у контратаках бельгійці виглядають цілком загрозливо для того, щоб створювати ще більше проблем. Ще й Сімон почав помилятись, коли втратив свою "суху" серію на цьому мундіалі з приголомшливою кількістю хвилин.

Усе загалом складалось так, що ніби й м’яч не полишав ноги футболістів де ла Фуенте, але цікавих ідей попереду не було майже зовсім. Один лишень Ямал якось намагався постійно бити по чужих воротах, але й йому мало що насправді вдавалось. Але раптом із м’язовим пошкодженням після другого водопою попросив про заміну Куртуа. І це змінило все.

Ламменс, який вийшов замість нього, і м’яча не встиг відчути, коли йому на 88 хвилині вирішив здалеку пробивати Кубарсі, тому воротар зіграв дуже погано під час спроби відбити цей удар, залишивши право нікому іншому, окрім як Мікелю Меріно, зіграти на добиванні. Зрозуміло, що бельгійці після цього побігли атакувати, і Сімон геть невпевнено зіграв також і в моменті з ривком Салемакерса на лівому фланзі штрафного, але нічого путнього з цих спроб команди Гарсії так і не вийшло.

Фінальний свисток англійського головного арбітра Майкла Олівера зафіксував вихід національної збірної Іспанії до півфіналу чемпіонату світу-2026, тоді як для Бельгії турнірний шлях у плейоф обірвався посередині.



Іспанія — Бельгія 2:1

Голи: Руїс, 30, Меріно, 88 — Де Кетеларе, 41

Іспанія: Сімон — Порро, Кубарсі, Лапорт, Кукурелья — Родрі, Руїс (Педрі, 55) — Ямал, Ольмо (Меріно, 86), Баена (Торрес, 55) — Оярсабаль (Вільямс, 79).

Бельгія: Куртуа (Ламменс, 71) — Кастань, Нгой, Мехеле, Де Кейпер (Сейс, 61) — Ванакен (Лукаку, 61), Раскін — Троссар (Вітсель, 61), Де Брюйне (Салемакерс, 86), Доку — Де Кетеларе.



Попередження: Кубарсі, Лапорт — Де Брюйне, Вітсель