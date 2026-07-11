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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 10 липня 2026 року.

Завершилася 1598 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

НАБУ і САП повідомили про підозру Дмитру Басову — колишньому виконавчому директорові з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», який фігурував у справі «Мідас».

НБУ представив нову банкноту номіналом 2 000 гривень із зображенням поета-шістдесятника Василя Стуса. Купюра ввійде в обіг 4 вересня.

Журналіст «Української правди» Михайло Ткач заявив, що на знімальну групу видання напали та облили її зеленкою. Комітет захисту журналістів закликав українську владу провести розслідування щодо нападу.

Зеленський анонсував реформу штурмових військ. Крім того, він підписав укази про створення Командування далекобійного впливу на росію та Об'єднаних сил швидкого реагування.

Ще чотирьох «найбільш активних» учасників сутичок із ТЦК у Львові затримали. Серед них — той, хто зривав із військового одяг

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 226 бойових зіткнень. Агресор здійснив 57 авіаційних ударів із застосуванням 175 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 4913 дронів-камікадзе та здійснив 1847 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках окупанти завдали двох авіаударів, скинувши пʼять КАБ. Противник здійснив 30 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два з яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Лиман та у бік Нововасилівки й Ізбицького.

На Купʼянському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано. 13 спроб загарбників просунутися відбито на Лиманському напрямку в районах Дробишевого та у бік населених пунктів Червоний Став, Борова, Лиман, Озерне, Діброва, Ставки. Ще одне боєзіткнення наразі триває.

На Слов'янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 29 спроб загарбників йти вперед у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка, Миколаївка та у районах Різниківки й Закітного.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили чотири атаки у районах населеного пункту Федорівка Друга та в бік Васютинського, Никонорівки, Тихонівки. Одне боєзіткнення триває.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 17 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Степанівка, Русин Яр.

Ще одне боєзіткнення наразі триває. 29 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Торецьке, Новомиколаївка, Новоолександрівка, Гришине, Василівка, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Нове Шахове, Матяшеве, Мирне, Новопавлівка, Шевченко, Сергіївка. Чотири боєзіткнення досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 51 окупант та 19 — поранено; знищено чотири одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки ворога. Пошкоджено чотири артилерійські системи, три одиниці автомобільної техніки противника, одиницю спеціальної техніки та 78 укриттів особового складу. Знищено або подавлено 152 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог двічі атакував у районі Тернового.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили десять ворожих атак у бік населених пунктів Оленокостянтинівка, Староукраїнка, Гуляйпільське, Святопетрівка та у районі Добропілля.

На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників у бік населеного пункту Щербаки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Шановні українці, українки!

Сьогодні є нові результати наших Сил оборони в далекобійних санкціях проти Росії: бензинова криза в Росії поглиблюється, цілком справедливо у відповідь на небажання Путіна закінчувати цю війну. Ми дали пропозиції, як наблизити мир, маємо підтримку не тільки серед партнерів у світі, а також і серед оточення Путіна – щодо миру. Там розуміють, що відбувається і що мир не має альтернативи. Це враження буде в Росії збільшуватись. Сьогодні наші далекобійні удари досягли кількох регіонів самої Росії, а також обʼєктів на тимчасово окупованій території України.

Я дякую нашим воїнам за влучність. Добре йде операція і Служби безпеки України по далекобійних санкціях. Будемо цей напрямок ще посилювати: у наших воїнів має бути значно більше можливостей досягати російських окупантів саме там, звідки вони в Україну несуть війну, – на території Росії. Сьогодні я підписав указ про створення у складі Збройних Сил спеціального командування – командування далекобійного, фактично – глобального впливу на Росію за цю війну. Це командування повинне зосередити сто відсотків наявних ресурсів для того, щоб іще відчутніше знизити російський потенціал війни. Командувач на цьому напрямку буде сильний і точно максимально досвідчений. Друге за цей день. Буде проведена необхідна трансформація штурмових військ. Багато є питань. Проблеми, які треба вирішити. Передусім у ставленні до людей. Правоохоронні органи роблять процесуальні кроки. Також на рівні управління штурмовими військами будуть зміни.

Сьогодні я підписав указ про створення Обʼєднаних сил швидкого реагування. Це має бути нова складова Збройних Сил України, яка поєднає в собі боєздатність штурмових військ, необхідну безпілотну складову, необхідну артилерійську складову та інші засоби для максимально оперативного реагування на фронті, і це має бути сучасна штурмова складова, технологічна. Командувачем Обʼєднаних сил швидкого реагування має бути досвідчений військовий, бойовий командир.

Я сьогодні говорив з Героєм України Дмитром Волошиним і визначив його для виконання цього завдання. Бригадний генерал Волошин, командир 8-го корпусу ДШВ, здатен забезпечити подальший розвиток спроможностей Збройних Сил України у цьому напрямку. Ще одне. Важливо, щоб дипломатична команда України діяла значно активніше з нашими партнерами. Кожен день, кожен день тривають російські удари. Харків, Суми, Конотоп, Херсон, Київ, Київська область, Нікополь, інші міста нашої Дніпровщини – Кривий Ріг, Одеса, Чорноморськ, міста Донеччини, наше Запоріжжя. Кожен день потрібні відчутні кроки у допомозі партнерів України. Все, про що ми домовлялись на рівні лідерів, має виконуватись швидко. Бажано – дуже швидко. Кожен день потрібен цей результат. І те, що стосується відносин із нашими сусідами в регіоні, – будуть кроки на посилення нашої дипломатії. Україну мають чути і мають розуміти наші українські національні інтереси. Я хочу подякувати кожному, хто на Україну працює, хто заради України воює і хто допомагає нам захищати людей і захищати нашу незалежність.

Слава Україні!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми — сила! Слава Україні!