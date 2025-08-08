Італія

Лукаку розповів, чому вірив у Конте й наскільки важливий для нього перехід Де Брюйне.

Ромелу Лукаку переконує, що не мав сумнівів щодо майбутнього Антоніо Конте в Наполі. Хоча в міжсезоння ходили розмови про можливий відхід італійського фахівця, бельгієць вірив: його наставник залишиться.

"Я ніколи не боявся, що він піде. Насправді, він залишився", – заявив Лукаку в інтерв’ю.

Для Ромелу співпраця з Конте — не просто епізод у кар’єрі, а важливий мотиваційний чинник. Він уже грав під керівництвом італійця в Челсі та Інтері, а тепер знову об’єдналися в Неаполі.

"Конте намагався мотивувати мене викладатися на повну. Він може бути жорстким, але також м’яким — залежно від ситуації. Це завжди було його сильною стороною. Ми тут, щоб працювати. Я віддам усе за цю команду", – підкреслив нападник.

Ще однією великою новиною літа для Лукаку став перехід Кевіна Де Брюйне, з яким його пов’язує довга історія.

"Мої стосунки з ним не тільки про футбол — ми знаємося з 13 років. Наші кар’єри йшли поруч, ми дебютували в один рік", – згадує він.

"Я дуже радий, що тепер ми разом щодня. До цього таке траплялося лише за часів Моурінью в Челсі, коли ми були ще юними. Ми навіть жили в одній квартирі".

За словами Лукаку, він сам сприяв трансферу Де Брюйне, як і Дріс Мертенс, який мав вагу у виборі хавбека.

"Я просто сказав йому, що в нас сильна команда, справжні чоловіки та шалена підтримка. Він сам це відчув. Він навіть трохи говорить італійською — Кевін дуже розумний. Та й у Бельгії ми звикли вчити кілька мов із дитинства. Він задоволений, і я багато від нього очікую".