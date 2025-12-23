Італія

Другу половину сезону німець проведе у складі "россонері".

Нападник Вест Гема Ніклас Фюллькруг незабаром стане гравцем Мілана, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, 32-річний німець вже прибув до Італії, де сьогодні має пройти медичне обстеження, після чого підпише контракт із "россонері".

Раніше була інформація, що клуби погодили оренду форварда із опцією викупу за 13-14 мільйонів євро. При цьому сама оренда буде безкоштовною, але італійці повністю покриватимуть зарплату футболіста.

Цього сезону Фюллькруг провів дев'ять поєдинків, у яких результативними діями не відзначався.

Раніше повідомлялося, що Мілан розірвав контракт з Орігі.