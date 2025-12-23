Італія

Ауреліо Де Лаурентіс поділився своїми думками після завоювання чергового трофею.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс прокоментував перемогу свого клубу у матчі Суперкубку Італії проти Болоньї (2:0).

"Ми програли Болоньї в Серії А, тут ми взяли реванш, з тією лише різницею, що, як каже мій друг Джої Сапуто (президент Болоньї — прим.) це інший турнір, і на кону стояв трофей. Мені його шкода, але зараз рахунок 1:1, тому ми чекаємо їх у Неаполі, де ми постараємося знову їх обіграти.

Я можу лише сказати вболівальникам Наполі, що минулого сезону у нас були Серія А та Кубок Італії, але і тоді у нас було багато травм, і ми постійно висіли на волосині. Цього сезону те саме, з тією лише різницею, що у нас набагато більше гравців, оскільки ми багато інвестували під час літнього трансферного вікна.

Однак давайте зберігати спокій, адже невдача завжди не за горами. Нас чекає ще одна гра з Кремонезе в Серії А, і ми маємо бути напоготові і не відволікатися.

Сьогодні ввечері ми чудово провели час, бо з часів Марадони ми не вигравали два трофеї за один календарний рік, тож це вже важливо. Я говорю вболівальникам — мрійте, і завжди мрійте, "Forza Napoli!".

Ми вважали, що команда була сильною два та три роки тому. Завжди є період, коли тренер має звести всіх гравців разом, щоб вони показали свій максимум. Конте — маестро, тому йому не знадобилося багато часу, щоб освоїтися в ролі переможця.

Я вважаю, що у своєму житті я зробив чимало помилок щодо гравців або тренерів. Мене постійно дорікають деякі нешанобливі журналісти, що я помилився, але одного разу я розповім вам правдиву історію про те, що сталося перед кінцем того сезону, коли ми виграли Скудетто. Ця історія має продовження", — наводить слова Де Лаурентіса Football-Italia.

