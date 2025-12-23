Італія

Нідерландський форвард близький до переїзду в Серію А на правах оренди з подальшим викупом.

Нападник Манчестер Юнайтед Джошуа Зіркзе досяг принципової домовленості з Ромою щодо умов особистого контракту. Про це повідомляє відомий інсайдер Ніколо Скіра.

За наявною інформацією, угода між нідерландським форвардом і римським клубом буде чинною до 2025 року.

Планується, що спочатку Зіркзе перейде до Роми на правах піврічної оренди, після чого влітку італійський клуб оформить повноцінний трансфер. Загальна вартість угоди з урахуванням усіх можливих доплат може сягнути близько 40 мільйонів євро.

Раніше стало відомо, що Рома пропонує Довбика клубам АПЛ.