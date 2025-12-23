Італія

Данський форвард, який перейшов до італійського клубу на правах оренди, відсвяткував перемогу в Суперкубку Італії неоднозначним постом у соцмережах.

Нападник збірної Данії Расмус Гойлунн не став стримувати емоцій після свого першого великого успіху з Наполі.

Після перемоги над Болоньєю у фіналі Суперкубка Італії, що відбувся в Саудівській Аравії, 22-річний футболіст опублікував пост, який багато хто розцінив як прямий камінь у город його попереднього клубу — Манчестер Юнайтед.

Під фотографією з трофеєм Гойлунд написав коротку, але промовисту фразу: Який вигляд має чудове рішення. Таким чином гравець натякнув на те, що його відхід з Олд Траффорд минулого літа став найкращим кроком для його кар'єри.

Статистика підтверджує слова форварда. У поточному сезоні за Наполі Гойлунн вже відзначився 7 голами та 3 асистами у 19 матчах. Для порівняння, за весь час у стані червоних дияволів він забивав значно рідше (лише 26 голів у 95 іграх), часто стаючи об'єктом критики британських експертів.

Ситуація виглядає ще іронічнішою на тлі проблем Манчестер Юнайтед. Клуб витратив понад 70 мільйонів фунтів на заміну данцю, придбавши Беньяміна Шешко, проте словенський нападник поки що не виправдовує очікувань, забивши лише двічі за 14 матчів через травми та низьку ефективність.

Разом із Гойлунн успіх у Неаполі святкує ще один колишній диявол — Скотт Мактоміней. Обидва гравці стали ключовими фігурами в тактичних схемах Антоніо Конте. Наразі Расмус виступає за Наполі на правах оренди, проте італійський клуб має опцію викупу за 38 мільйонів фунтів.

З огляду на риторику футболіста та його форму, повернення в Манчестер, де зараз триває перебудова під керівництвом Рубена Аморіма, виглядає малоймовірним.

Шанувальники Наполі вже охрестили Гойлунн своїм новим героєм, а в Англії вкотре ставлять під сумнів трансферну політику Юнайтед, яка відпускає гравців, що починають розквітати в інших чемпіонатах.