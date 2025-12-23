Італія

Клуб підтвердив пошкодження лівого коліна у 22-річного француза.

Нападник міланського Інтера Анж-Йоан Бонні зазнав травми на тренуванні та вибув із ладу на кілька тижнів.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, 22-річний француз отримав пошкодження лівого коліна. Після проходження медичного обстеження у футболіста було діагностовано розтягнення зв’язок колінного суглоба.

За інформацією італійських ЗМІ, відновлення Бонні триватиме щонайменше 2–3 тижні, через що він пропустить найближчі матчі Інтера в Серії А та інших турнірах.

У поточному сезоні нападник провів 20 матчів за міланський клуб у всіх змаганнях, у яких забив 5 голів і віддав 6 результативних передач. Ринкова трансферна вартість футболіста, за даними Transfermarkt, становить 35 мільйонів євро.