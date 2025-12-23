Італія

Бешикташ вивчає можливість підписання англійського півзахисника.

Бешикташ проявляє інтерес до півзахисника Мілана Рубена Лофтуса-Чіка. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Як повідомляють ЗМІ, турецький клуб розглядає можливість підписання 29-річного англійця, контракт якого з Россонері чинний до літа 2027 року. Ще в лютому Мілан допускав варіант продажу хавбека під час літнього трансферного вікна, однак тоді Лофтус-Чік залишився в італійській команді.

У поточному сезоні півзахисник збірної Англії провів 17 матчів за Мілан у всіх турнірах, у яких відзначився одним забитим м’ячем і однією результативною передачею.

Після 17 турів Серії А Мілан посідає друге місце в турнірній таблиці, відстаючи від лідера Інтера лише на одне очко. Свій наступний матч "россонері" проведуть 28 грудня, коли зустрінеться з Вероною.