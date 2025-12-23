Італія

Герой фіналу Суперкубка Італії закликав Наполі перенести переможний настрій на матчі Серії А.

Бразильський півзахисник Давід Нерес, який став головним героєм фінального поєдинку за Суперкубок Італії, поділився емоціями після здобуття трофею. Вінгер оформив дубль у ворота Болоньї, забезпечивши неаполітанцям перемогу.

"Звісно, я щасливий, що забив два м'ячі, але загальна перемога набагато важливіша. Ми здобули трофей. Сподіваюся, це допоможе нам додати і в чемпіонаті, починаючи вже з наступного матчу проти Кремонезе", — сказав бразилець.

Нагадаємо, що для Наполі це вже третій Суперкубок Італії в історії — раніше клуб ставав володарем цього титулу у 1991 та 2014 роках.

Давід Нерес захищає кольори "партенопейців" з 2024 року.