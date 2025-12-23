Герой фіналу Суперкубка Італії закликав Наполі перенести переможний настрій на матчі Серії А.
Давід Нерес, Getty Images
23 грудня 2025, 17:17
Бразильський півзахисник Давід Нерес, який став головним героєм фінального поєдинку за Суперкубок Італії, поділився емоціями після здобуття трофею. Вінгер оформив дубль у ворота Болоньї, забезпечивши неаполітанцям перемогу.
"Звісно, я щасливий, що забив два м'ячі, але загальна перемога набагато важливіша. Ми здобули трофей. Сподіваюся, це допоможе нам додати і в чемпіонаті, починаючи вже з наступного матчу проти Кремонезе", — сказав бразилець.
Нагадаємо, що для Наполі це вже третій Суперкубок Італії в історії — раніше клуб ставав володарем цього титулу у 1991 та 2014 роках.
Давід Нерес захищає кольори "партенопейців" з 2024 року.