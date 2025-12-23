Італія

Головний тренер Наполі натякнув на помилки Манчестер Юнайтед та відзначив роботу свого штабу після перемоги в Суперкубку.

Керманич Наполі Антоніо Конте прокоментував прогрес півзахисника Скотта Мактомінея та нападника Расмуса Гойлунна під своїм керівництвом. Італійський фахівець зауважив, що ці гравці не мали належної довіри у своєму попередньому клубі.

"Тепер усі говорять про Гойлунна та Мактомінея... Пам'ятаєте, вони не грали в Манчестер Юнайтед? Поставте собі кілька запитань... Я та мій персонал, очевидно, зробили щось правильно. На це має бути причина", — цитує слова Конте інсайдер Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що Наполі нещодавно виборов Суперкубок Італії, здолавши у фінальному протистоянні Болонью з рахунком 2:0 завдяки дублю Давіда Нереса. Свій наступний поєдинок у Серії А "партенопейці" проведуть 28 грудня проти Кремонезе.