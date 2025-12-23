Італія

Керівництво Серії А відмовилося від мінітурніру з чотирьох команд.

Суперкубок Італії з футболу найближчим часом повернеться до традиційного формату. Про це повідомив президент Серії А Еціо Сімонеллі під час ефіру на телеканалі Italia1.

За словами очільника італійського чемпіонату, з наступного розіграшу трофей знову розігруватиметься в одному матчі між чемпіоном Серії А та володарем Кубка Італії.

Таким чином, Серія А відмовляється від формату з чотирма командами, який використовувався з 2023 року. Упродовж цього періоду Суперкубок проводився у вигляді мінітурніру та проходив за межами Італії, зокрема в Саудівській Аравії.

Чинним володарем трофея залишається Наполі, який у фінальному матчі переграв Болонью та завоював Суперкубок Італії.