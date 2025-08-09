Італія

Легенда італійського футболу оцінив шанси молодих форвардів у двох міланських клубах.

Фабіо Капелло, знаний італійський тренер та ексгравець топклубів, прокоментував майбутнє молодих форвардів Мілана та Інтера у розлогому інтерв’ю La Gazzetta dello Sport.

Він висловив думку, що 17-річний Франческо Камарда заслуговує залишитися у Мілані та боротися за місце в основі вже в цьому сезоні. За його словами, якщо гравець достатньо талановитий, йому потрібно давати шанс грати і проявляти себе.

На думку фахівця, Камарда вже показав, що може бути корисним "россонері", і навіть міг би стабільно виступати в команді, враховуючи, що клуб зосереджений лише на внутрішніх турнірах.

Щодо Інтера, Капелло позитивно оцінив потенціал молодого Франческо Піо Еспозіто, проте зазначив, що в разі придбання Адемоли Лукмана від Аталанти форвард може не отримати достатньо ігрового часу і провести ще один сезон в оренді.

"Піо добре виглядав на клубному чемпіонаті світу, але він ще не пройшов справжнє випробування на Сан-Сіро, — сказав Капелло. — Це рішення, які мають ухвалювати тренер і керівництво клубу з урахуванням стратегічних планів".