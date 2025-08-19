Італія

Португалець отримав пошкодження литки у матчі проти Барі.

Рафаель Леау змушений пропустити перший матч Серії А нового сезону 2025/26. Форвард Мілана зазнав пошкодження у поєдинку Кубка Італії проти Барі, де "россонері" перемогли з рахунком 2:0.

Португалець відкрив рахунок у грі, проте вже за кілька хвилин після гола залишив поле через дискомфорт у литці. За інформацією Джанлуки Ді Марціо, медичні обстеження підтвердили, що травма несерйозна, однак її достатньо, щоб Леау не зміг зіграти проти Кремонезе у першому турі Серії А, який відбудеться найближчої суботи.

Лікарі Мілана моніторитимуть стан 26-річного гравця щодня, і він може повернутися на поле вже у другому турі проти Лечче.

У відсутності Леау тренерський штаб Массіміліано Аллегрі розглядає варіанти з Крістіаном Пулішичем, Самуелем Чуквуезе, Алексісом Саелемакерсом чи Юнусом Мусою.