Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 9 листопада, розпочавшись о 21:45.

У рамках 11-го туру італійської Серії А-2025/26 міланський Інтер прийматиме римський Лаціо.

[*] — положення в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 9 ЛИСТОПАДА, 21:45. СТАДІО ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАНЛУКА МАНГАНЬЄЛЛО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

До продовження боротьби за першу сходинку турнірної таблиці Серії А Інтер повертається на тлі скромної звитяги над казахстанським Кайратом (2:1) у Лізі чемпіонів. Для "нерадзуррі" ця перемога була п'ятою поспіль у домашніх матчах усіх турнірах. Команда Крістіана Ківу спробує продовжити цю серію в поєдинку з Лаціо.

Міланський гранд здолав гостей зі столиці в п'яти із семи останніх домашніх протистоянь. Стадіо Джузеппе Меацца "б'янкочелесті" в якості переможців (1:0) наразі востаннє залишили в березні 2019 року й зараз усе вказує на те, що сьогодні ця ситуація радикально не зміниться. Тим не менш, римлянам варто віддати належне, адже в чотирьох попередніх матчах Серії А вони уникнули пропущених голів.

Сталося подібне вперше з квітня 2023 року, коли Лаціо очолював якраз Мауріціо Саррі. Тоді їхня серія без пропущених голів у чемпіонаті перервалася на позначці в шість матчів. Після невдачі в номінально домашньому римському дербі з Ромою (0:1) у четвертому турі "б'янкочелесті" шість разів поспіль не програли (3В, 3Н), але сьогоднішнє продовження цієї серії викликає сумніви.

Очікуємо, що римляни дадуть бій "нерадзуррі", все одно зазнавши першої з вересня поразки. Підопічних Крістіана Ківу явними фаворитами недільного протистояння в Мілані вважають і букмекери. Так, на перемогу Інтера можна поставити з коефіцієнтом 1.38, тоді як потенційний успіх Лаціо оцінюється показником 9.60. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.80.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Інтер: Зоммер — Аканджі, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Сучич, Дімарко — Мартінес, Тюрам

Лаціо: Проведель — Лаццарі, Хіла, Провстгор, Марушич — Гендузі, Катальді, Башич — Ісаксен, Діа, Дзакканьї

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА