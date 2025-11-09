Українець був замінений перед самою перервою.
Рома - Удінезе, Getty Images
09 листопада 2025, 21:00
Рома у матчі 11 туру італійської Серії А на своєму полі обіграла Удінезе з рахунком 2:0.
Рахунок у матчі було відкрито наприкінці першого тайму, коли на 42 хвилині результативним ударом з пенальті відзначився Лоренцо Пеллегріні.
Практично відразу травму отримав український нападник Артем Довбик, який вийшов у стартовому складі та відіграв на полі 42 хвилини.
Перевагу "вовків" у другому таймі подвоїв Зекі Челік, який відзначився на 61 хвилині.
Таким чином, Рома набрала 24 очки і посідає перше місце у турнірній таблиці Серії А, випереджаючи Мілан та Наполі на два бали. У Удінезе 15 очок та десята позиція.
Рома — Удінезе 2:0
Голи: Пеллегріні, 42 (пен), Челік, 61.
Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Ермосо — Челік (Жулковські, 90), Крістанте, Коне, Веслі (Гіларді, 90) — Суле (Ель-Шаараві, 74), Пеллегріні (Ель-Айнауї, 74) — Довбик (Бальданці, 42).
Удінезе: Окоє — Бертола, Кабаселе (Пальма, 54), Соле — Дзанолі, Еккеленкамп, Карлстрем (Пйотровські, 72), Атта, Камара (Земура, 82) — Дзаніоло (Байо, 82), Букса (Девіс, 72).
Попередження: Крістанте, Пеллегріні — Карлстрем.