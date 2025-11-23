Італія

У продовженні 12 туру Серії А.

Парма на виїзді мінімально перемогла Верону (1:2), чим покращила своє турнірне становище.

Верона на початку зустрічі відкрила рахунок, але арбітр після перегляду VAR зафіксував офсайд. Натомість відзначилися гості: Матео Пельєгріні на 18-й хвилині вивів свою команду вперед. У другому таймі господарі відігралися — молодий талант Жоване відновив паритет.

Наприкінці другого тайму той самий Пельєгріні скористався обрізкою суперника, вийшов віч-на-віч із воротарем та забив переможний м’яч.

У підсумку Парма здобуває дуже важливі три очки в боротьбі за збереження прописки.

Верона — Парма 1:2

Голи: Жоване, 65 - Пеллегріно, 18, 80

Верона: Монтіпо — Белла-Кочап (Харруї, 88), Нельссон (Нуньєс, 64), Фресе — Бельгалі, Акпа-Акпро (Аль-Мусраті, 46), Гальярдіні, Бернед (Москера, 54), Брадарич — Жоване, Орбан (Сарр, 64)

Парма: Корві — Дельпрато, Валенті, Тройло — Брітшгі (Валері, 77), Бернабе (Естевес, 85), Кейта, Серенсен, Левік — Пеллегріно, Кутроне (Бенедичак, 77)