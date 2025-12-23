Інше

Легендарний японець готується до свого 41-го професійного сезону, продовжуючи кар’єру, яка розпочалася ще у 1986 році

Найстаріший професійний футболіст світу Кадзуйосі Міура не збирається вішати бутси на цвях.

У віці 58 років нападник, відомий під прізвиськом Король Кадзу, офіційно став гравцем клубу Фукусіма Юнайтед, що виступає у третьому дивізіоні Джей-ліги (J3). Цей перехід стане початком неймовірного 41-го сезону в професійній кар’єрі гравця.

Міура приєднується до нової команди на правах оренди з Йокогами. Минулий сезон ветеран провів у четвертому дивізіоні Японії за Атлетіко Судзука, де продовжував доводити, що вік — це лише цифра в паспорті.

Шлях Кадзуйосі в професійному футболі розпочався ще у далекому 1986 році в бразильському Сантосі. За цей час він встиг пограти в Італії за Дженоа, у Австралії за Сідней, за Олівейренсе у Португалії, а також став справжнім ідолом у Японії.

На момент його дебюту більшість нинішніх зірок світового футболу ще навіть не народилися, а сучасні партнери Міури по команді за віком могли б бути його онуками.

Сам Міура неодноразово заявляв, що хоче грати доти, доки дозволяє здоров’я. Його відданість грі вже давно перетворила його на живу легенду, яка символізує нескінченну пристрасть до футболу.