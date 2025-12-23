Україна

Захисник збірної України відхилив солідну пропозицію гірників.

Один із ключових захисників донецького Шахтаря та національної збірної України Юхим Конопля готується змінити клубну прописку.

Як повідомляє журналіст Ігор Бурбас у програмі BurBuzz, футболіст прийняв остаточне рішення не продовжувати співпрацю з помаранчево-чорними. Головною причиною розбіжностей стали фінансові умови нового контракту.

За інформацією джерела, керівництво Шахтаря зробило гравцеві фінальну пропозицію із заробітною платою у розмірі 800 тисяч доларів на рік. Проте Конопля відповів відмовою, оскільки його апетити виявилися значно вищими.

Повідомляється, що у приватних розмовах із партнерами по команді Юхим неодноразово заявляв про свої амбіції: він прагне стати найбільш високооплачуваним гравцем у складі гірників. Позиція захисника була чіткою — або статус лідера за зарплатою, або відхід з команди. Оскільки клуб не готовий задовольнити такі вимоги, переговорний процес зайшов у глухий кут.

Контракт Коноплі розрахований до 30 вересня 2026 року. У цьому сезоні Юхим зіграв 17 ігор у всіх турнірах забив 2 мʼяча та відзначився 3 гольовими передачами