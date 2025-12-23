Франція

Форвард Реал Мадрид піднявся на другу сходинку в списку найкращих французьких бомбардирів усіх часів.

Кіліан Мбаппе зрівнявся з легендарним Тьєррі Анрі за кількістю забитих м'ячів і тепер ділить із ним друге місце серед французів за всю історію світового футболу.

Знакове досягнення підкорилося 26-річному нападнику 20 грудня у матчі сімнадцятого туру чемпіонату Іспанії проти Севільї. Мбаппе вразив ворота суперника, допомігши "вершковим" здобути перемогу з рахунком 2:0. Тепер у його активі 411 голів за кар'єру.

Наразі лідером серед французьких бомбардирів залишається Карім Бензема, який записав на свій рахунок 506 м'ячів і продовжує виступи в Саудівській Аравії.

Варто зазначити, що цей гол також дозволив Мбаппе повторити клубний рекорд Реал Мадрид за кількістю голів за один календарний рік. Француз відзначився 59 разів у 2025 році, повторивши досягнення Кріштіану Роналду, встановлене у 2013-му.