Італія

Наставник "неаполітанців" поділився своїми емоціями після завоювання трофею.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте прокоментував перемогу своєї команди у матчі Суперкубку Італії проти Болоньї (2:0).

"Гравці заслуговують на привітання за бездоганний виступ на турнірі, як у матчі проти Мілана, так і проти Болоньї. Вони показали, як сильно хотіли завоювати цей трофей для вболівальників, і тепер ми матимемо чудову різдвяну урочистість з новим трофеєм у колекції.

Переможці залишаються в історії, адже не варто забувати, що два роки тому Наполі програв у фіналі Інтеру, але мало хто пам'ятає про це. Ми пройшли неймовірний шлях, але у футболі важливим є лише те, хто переміг. Можу сказати, що ніхто не турбує себе пошуком інформації про фіналістів, що програли, бо я сам програв чимало матчів і як гравець, і як тренер. У цьому сенсі це зробило мене цілеспрямованішим. Ніхто не пам'ятає, що я був фіналістом чемпіонату світу, фіналістом чемпіонату Європи чи програв три фінали Ліги чемпіонів. Усі пам'ятають, що як гравець я виграв одну Лігу чемпіонів та один Міжконтинентальний кубок. Коли програєш у фіналі, це лише зміцнює рішучість, і ти намагаєшся більше не переживати цих неприємних моментів. Боляче, бо розумієш, що це був хороший шлях, але ж треба додати вишеньку на торті.

Я хочу привітати Болонью, бо зараз вони справжні зірки італійського футболу. Вони виграли Кубок, вибили Інтер та показали дуже гідну гру. Вінченцо Італьяно, гравці та клуб заслуговують на похвалу за все, що вони роблять.

Наполі — головна сила італійського футболу? Ні, я б нізащо не став так казати. Я б збрехав, якби сказав це. Минулого сезону ми виграли титул з дуже обмеженим складом, цього літа ми придбали багато нових гравців, і тому не готові зайняти домінуючу позицію. Насправді, якщо подивитися на таблицю Серії А, ми маємо постаратися якнайдовше залишатися в зоні Ліги чемпіонів, тому що цей рік буде дуже складним. Передбачити, хто увійде до четвірки найкращих, буде вкрай важко. Смиренно усвідомлюючи, що тільки праця допоможе піднятися, ми можемо сказати, що не готові домінувати. Я не можу сказати, що ми готові.

Якщо подивитися на кількість створених нами гольових моментів, то ми могли б діяти набагато ефективніше. Це була чудова гра команди в усіх відношеннях. Перший гол був чарівним, створеним одним гравцем, але всі інші моменти були підготовлені завдяки аналізу того, як створити проблеми для Болоньї. Наше завдання як тренерів — розширити знання гравця та зробити його сильнішим. Я відчуваю, що всі, з ким я працював, покращили свої навички як у тактичному розумінні, так і в психологічному плані", — наводить слова Конте Football-Italia.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Наполі — Болонья.