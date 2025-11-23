Італія

Португалець прагне перемоги.

Лідер Мілана Рафа Леан висловився про майбутнє "Derby della Madonnina" проти Інтера. Цитує португальського нападника CBS.

"Ми хочемо добре підготуватись, бо знаємо, що це дербі. Інтер цього сезону сильний. Думаю, це хороша нагода для нас піднятися на вершину Серії А, і це відчувається на тижні перед грою.

У нас багато молодих гравців. Досвідчені виконавці допомагають, і я думаю, що ми чудово впораємося. Ми хочемо багато чого домогтися, але, звичайно, це поступовий процес, і матч у неділю — хороша можливість показати, на що ми здатні", — заявив Леан.

Цього сезону Рафа Леан відіграв за Мілан вісім матчів, забив п'ять голів та віддав одну результативну передачу.

Матч між Інтером та Міланом відбудеться 23-го листопада, о 21:45 за київським часом.