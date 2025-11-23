Шість принципових очних дуелей поспіль не знають поразок "россонері".
Інтер — Мілан, Getty Images
23 листопада 2025, 23:49
Інтер — Мілан 0:1
Гол: Пулішич, 54
На 74-й хвилині Хакан Чалханоглу (Інтер) не забив пенальті (воротар).
Інтер: Зоммер — Аканджі, Ачербі (Еспозіто, 85), Бастоні — Аугусто, Барелла (Діуф, 85), Чалханоглу (Зелінські, 76), Сучич, Дімарко — Л. Мартінес (Бонні, 65), Тюрам.
Мілан:
Меньян — Томорі, Габбія, Павлович — Салемакерс, Фофана (Річчі, 78), Модрич, Рабьо, Бартезагі — Пулішич (Нкунку, 78), Леау (Лофтус-Чік, 86).
Попередження: Чалханоглу — Леау, Павлович.