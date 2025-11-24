Італія

"Россонері" домінують.

В рамках 12-го туру італійської Серії А Мілан на Джузеппе Меацца мінімально переміг Інтер (1:0).

Таким чином, в останніх шести матчах між командами чотири рази сильнішим був Мілан і дві зустрічі завершувалися внічию. Остання перемога Інтера у "Derby della Madonnina" була здобута у матчі 33-го туру чемпіонату Італії сезону-2023/2024 із рахунком 2:1.

За підсумками цієї зустрічі Інтер з 24 очками розташовується на четвертому рядку Серії А. В свою чергу Мілан з 25 очками знаходиться на другому місці, відстаючи від лідируючої Роми на два очки.