Італія

Італієць може змінити клубну прописку.

Півзахисник Інтера Давіде Фраттезі опинився у сфері інтересів туринського Ювентуса. За інформацією італійських джерел, 26-річний футболіст входить до списку кандидатів на можливе підписання вже під час зимового трансферного вікна.

Повідомляється, що інтерес до Фраттезі підтримує і головний тренер "б’янконері" Лучано Спаллетті, який високо оцінює ігрові якості хавбека. Водночас «Інтер» не розглядає варіант оренди та готовий вести перемовини лише щодо повноцінного трансферу.

Орієнтовна вартість італійського півзахисника складає близько 30 мільйонів євро.

У поточному сезоні Фраттезі провів вісім матчів у Серії А, не відзначившись результативними діями.