Італія

Римський клуб готовий інвестувати до 40 млн євро в угоду з Манчестер Юнайтед.

Рома розпочала роботу над трансфером нападника Манчестер Юнайтед Джошуа Зіркзе та вже сформувала попередню фінансову модель потенційної угоди.

За інформацією Il Messaggero, римляни пропонують оренду 23-річного форварда за 5 мільйонів євро з правом викупу влітку наступного року за 30 мільйонів. Також контракт може містити бонусні виплати, зокрема у разі виходу Роми до Ліги чемпіонів.

Загальна вартість угоди з урахуванням усіх можливих доплат може сягнути близько 40 мільйонів євро. Переговори між клубами тривають, остаточного рішення сторони поки не ухвалили.

