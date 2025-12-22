Туринці шукають підсилення середньої лінії перед трансферним вікном.
Тайлер Мортон, getty images
22 грудня 2025, 16:40
Ювентус уважно стежить за виступами півзахисника Ліона Тайлера Мортона.
Як повідомляє журналіст Мірко Ді Натале, туринський клуб взяв на олівець 23-річного англійця, який улітку 2025 року перейшов до Ліона з Ліверпуля за 10 мільйонів євро. На старті сезону Мортон швидко адаптувався у Франції та став одним із ключових гравців команди Паулу Фонсеки.
Чинний контракт півзахисника з Ліоном розрахований до кінця червня 2030 року. За даними порталу Transfermarkt, його ринкова вартість наразі оцінюється у 18 мільйонів євро.
У поточному сезоні Тайлер Мортон провів 21 матч за Ліон в усіх турнірах, забив один гол та віддав дві результативні передачі.