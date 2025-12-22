Італія

Туринці шукають підсилення середньої лінії перед трансферним вікном.

Ювентус уважно стежить за виступами півзахисника Ліона Тайлера Мортона.

Як повідомляє журналіст Мірко Ді Натале, туринський клуб взяв на олівець 23-річного англійця, який улітку 2025 року перейшов до Ліона з Ліверпуля за 10 мільйонів євро. На старті сезону Мортон швидко адаптувався у Франції та став одним із ключових гравців команди Паулу Фонсеки.

‼️ESCL.



La #Juve è tra i club che segue il 23enne centrocampista inglese Tyler #Morton. A Lione sta giocando principalmente da vertice basso, ma può ricoprire anche il ruolo di centrale in un cc a due. pic.twitter.com/0bFMXSnuI9 — Mirko Di Natale (@_Morik92_) December 22, 2025

Чинний контракт півзахисника з Ліоном розрахований до кінця червня 2030 року. За даними порталу Transfermarkt, його ринкова вартість наразі оцінюється у 18 мільйонів євро.

У поточному сезоні Тайлер Мортон провів 21 матч за Ліон в усіх турнірах, забив один гол та віддав дві результативні передачі.