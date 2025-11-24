Італія

Колишній гравець Шахтаря став ключовим виконавцем у Флоренції.

Фіорентина веде перемовини з правим фулбеком команди Додо щодо продовження контракту. Про це повідомляє Viola News.

За інформацією джерела, представники клубу та футболіста вже провели зустріч, де погодили основні деталі майбутньої угоди.

Зазначається, що підписання нового контракту відбудеться цього тижня.

Чинна трудова угода бразильця з "ліліями" розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 24 млн. євро.

Цього сезону Додо відіграв за Фіорентину 17 матчів та забив один гол.