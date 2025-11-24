Італія

Команда Сеска Фабрегаса у домінуючому стилі не залишила живого місця на туринському клубі.

У матчі 12-го туру Серії А Комо розгромив Торіно з рахунком 5:1, оформивши одну з найяскравіших перемог туру.

Гості повели ще у першому таймі, а після перерви повністю контролювали гру.

Хет-трик оформити не вдалося, але дубль Аддая та голи Рамона, Паса і Батуріни забезпечили впевнену перемогу.

Єдиний гол Торіно забив Влашич із пенальті у компенсований час першої половини.

Торіно — Комо 1:5

Голи: Влашич, 45+2 (пен) - Аддай, 36, 52, Рамон, 72, Пас, 78, Батуріна, 86

Торіно: Палеарі — Тамез, Маріпан, Мазіна — Педерсен (Нкунку, 61), Асллані, Казадеї (Анжорін, 66), Влашич (Гінейтіс, 78), Лазаро — Нгонге, Сапата (Нджиє, 78)

Комо: Бюте — Смолчич (Войвода, 57), Рамон, Карлос, Вальє — Да Кунья, Перроне (Батуріна, 84) — Аддай, Пас (Пош, 84), Родрігес (Кемпф, 76) — Мората (Дувікас, 76)

Попередження: Смолчич