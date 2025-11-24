Італія

Команда Альберто Джилардіно продовжила серію без поразок до шести матчів поспіль, п'ять з яких — нічиї.

У матчі 12-го туру Серії А Сассуоло вирвав драматичну нічию 2:2 проти Пізи.

Господарі швидко пропустили з пенальті від Нзоли на 4-й хвилині, але майже одразу відповіли — Матич оформив свій дебютний гол за клуб.

У другому таймі Піза знову вийшла вперед після точного удару Мейстера на 81-й хвилині, однак уже в доданий час Торстведт влучним ударом приніс Сассуоло важливе очко.

Сассуоло — Піза 2:2

Голи: Матич, 6, Торстведт, 90+5 - Нзола, 4 (пен), Мейстер, 81

Сассуоло: Мурич — Валукєвич (Кулібалі, 46), Ідзес, Мухаремович, Канде (Дойг, 72) — Торстведт, Матич (Вольпато, 87), Коне (Ліпані, 72) — Берарді, Пінамонті, Фадера (Лор'єнте, 61)

Піза: Шемпер — Калабрезі (Альбіоль, 46), Караччоло, Канестреллі — Туре, Піччініні, Ебішер (Вурал, 82), Леріс, Ангорі (Гейгольт, 63) — Нзола (Мейстер, 58), Трамоні (Морео, 58)

Попередження: Валукєвич, Торстведт — Калабрезі