Італія

Італієць хоче залишити француза в команді.

Головний тренер італійського Мілана Макс Аллегрі висловився про перемовини між клубом та воротарем команди Майком Меньяном щодо нового контракту. Його слова наводить сайт Джанлуки Ді Марціо.

"Він завжди був одним із найкращих воротарів в світі, і я не здивований його грою. Щодо його контракту, клуб працює над ним. Вони працюють над тим, щоб забезпечити цій команді стабільне майбутнє.

Я говорю з Меньяном про те, що відбувається на полі, і я радий, тому що він спокійний і підтверджує свої якості", – сказав Аллегрі.

Цього сезону Майк Меньян провів за Мілан 13 матчів, пропустив дев'ять м'ячів та сім разів відіграв "на нуль".