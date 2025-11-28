Італія

Поляк розповів про туринський етап кар'єри.

Воротар каталонської Барселони Войцех Щесни згадав свої виступи у складі туринського Ювентуса. Цитує поляка сайт Джанлуки Ді Марціо.

"Я зміг замінити Буффона. Для воротаря не було складнішого випробування. Думав, що пограю два чи три роки, а потім почнуть шукати молодого гравця.

Натомість зі мною постійно продовжували контракт, поки я не став найвіковішим гравцем у Ювентусі, з найбільшою кількістю матчів, найдосвідченішим, тим, довкола якого вони побудували команду", — сказав Щесни.

За Ювентус Щесни виступав із 2017 по 2024 рік. У складі туринського клубу поляк тричі ставав чемпіоном Італії, тричі вигравав Кубок Італії та двічі Суперкубок.