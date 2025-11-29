Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 29 листопада, розпочавшись о 21:45.

У рамках 13-го туру італійської Серії А-2025/26 у Мілані місцевий однойменний клуб прийматиме римський Лаціо.

[*] — положення в турнірній таблиці

СУБОТА, 29 ЛИСТОПАДА, 21:45. СТАДІО ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖУЗЕППЕ КОЛЛУ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Окрилений успіхом у номінально виїзному Дербі делла Мадонніна Мілан сьогодні ввечері спробує повернутися на першу сходинку турнірної таблиці Серії А за рахунок домашньої звитяги над Лаціо. Проте, навіть із нею залишитися на вершині за підсумками туру "россонері" вдасться тільки якщо Рома завтра не впорається вдома з Наполі.

Переможний гол Крістіана Пулішича у ворота Інтера (1:0) минулої неділі продовжив безпрограшну серію колективу Массіміліано Аллегрі в чемпіонаті до 11-ти матчів (7В, 4Н). Сьогодні ж американський лідер атак Мілана (5Г+2А в Серії А-2025/26) не допоможе клубу через травму, хоча в березні "россонері" від домашньої поразки Лаціо з рахунком 1:2 не врятувала і його присутність.

Для римлян та перемога над міланським грандом була першою виїзною з листопада 2019 року в подібних дуелях. Після того успіху "б'янкочелесті" зазнали п'яти поспіль поразок, чотири рази не забивши у ворота суперника, перш ніж перервати невдалу серію. Сьогоднішнє протистояння буде 100-м в історії конкретно в Мілані. Місцевий однойменний клуб раніше 57 разів обіграв Лаціо вдома при 26 нічиїх і 16 поразках.

У 12-му турі команда Мауріціо Саррі очікувано впоралася з Лечче в Римі (2:0). До суботнього ж поєдинку "б'янкочелесті" підходять у статусі андердогів, як і до виїзного матчу проти Інтера в 11-му турі. Іншому гранду з Мілана Лаціо поступився (0:2), втретє поспіль не порадувавши голами поза власним полем у Серії А, чого не ставалося з травня 2021 року, тоді як довша серія (4) не мала місця з грудня 2012-го.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є господарі поля, які під керівництвом Массіміліано Аллегрі ще не поступалися сьогоднішньому супернику вдома (2В, 3Н). Так, на перемогу Мілана можна поставити з коефіцієнтом 1.63, тоді як потенційний успіх Лаціо оцінюється показником 5.60. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.08.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Мілан: Меньян — Томорі, Габбія, Павлович — Салемакерс, Фофана, Модрич, Рабьйо, Бартезагі — Леан, Нкунку

Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла, Романьйолі, Пеллегріні — Гендузі, Весіно, Башич — Ісаксен, Діа, Дзакканьї

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА