Італія

Команда Сеска Фабрегаса продовжує демонструвати потужну форму.

У рамках матчу-відкриття 13-го туру італійської Серії А Комо впевнено обіграв Сассуоло та продовжив свою 12-матчеву серію без поразок у всіх турнірах (6 перемог, 6 нічиїх)

Підопічні Сеска Фабрегаса знову продемонструвала стабільність і якість: Комо взяв гру під контроль з перших хвилин, оскільки уже на 14-й Дувікас відкрив рахунок.

Після перерви Морено подвоїв перевагу господарів після асисту Ніко Паса. Сассуоло відповісти так і не зміг — гості хоч і мали свої моменти, але реалізувати жоден з них вони не змогли.

Перемога 2:0 дозволила Комо продовжити свою блискучу серію та знову підтвердити єврокубкові амбіції.

Комо - Сассуоло 2:0

Голи: Дувікас, 14, Морено, 53

Комо: Бюте — Войвода (Пош, 59), Карлос, Рамон, Морено — Какере (Батуріна, 59), Перроне (Кемпф, 90) — Аддай (Кюн, 82), Пас, Родрігес (Да Кунья, 59) — Дувікас

Сассуоло: Мурич — Валукєвич, Ідзес, Мухаремович, Дойг (Канде, 82) — Торстведт, Матич, Коне (Янноні, 82) — Берарді (Вольпато, 51), Пінамонті (Моро, 69), Лор'єнте (Фадера, 69)

Попередження: Какере, Рамон — Коне