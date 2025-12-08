Італія

Команда Пжемислава Малецькі спромоглася зрівняти рахунок у другому таймі, але цього виявилося замало.

Український півзахисник Руслан Маліновський знову став ключовою фігурою для Дженоа: його точний удар із пенальті допоміг генуезцям на виїзді перемогти Удінезе у матчі 14-го туру Серії А.

Господарі активніше розпочали поєдинок, однак першими забили саме гості. На 34-й хвилині Маліновський упевнено реалізував пенальті, пробивши повз Окоє та відкривши рахунок.

Після перерви команда Пшемислава Малецькі зуміла повернутися в гру — Пйотровські на 64-й хвилині скористався помилкою оборони Дженоа й відновив рівновагу.

Та фінальне слово все одно залишилось за "грифонами". Автором переможного гола став Нортон-Каффі: на 83-й хвилині він встановив підсумковий рахунок — 1:2.

Удінезе — Дженоа 1:2

Голи: Пйотровські, 64 - Маліновський, 34 (пен), Нортон-Каффі, 83

Удінезе: Окоє — Кабаселе, Бертола, Соле — Дзанолі (Ехізібуе, 73), Еккеленкамп (Браво, 86), Карлстрем, Пйотровські (Ловрич, 86), Земура (Модешту, 15) — Дзаніоло, Девіс (Букса, 73)

Дженоа: Леалі — Маркандаллі, Отоа, Васкес — Нортон-Каффі, Маліновський (Мессіас, 76), Мазіні, Торсбю, Мартін — Коломбо (Ехатор, 76), Олівейра (Екубан, 63)

Попередження: Карлстрем