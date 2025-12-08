Єгиптянин наговорив зайвого.
Мо Салах, Getty images
08 грудня 2025, 19:27
Ліверпуль оголосив заявку на матч шостого туру загального етапу Ліги чемпіонів з міланським Інтером.
У списку гравців «червоних», які готуються до матчу з «нерадзуррі» не знайшлося місця єгипетському вінгеру команди Мохамеду Салаху.
Матч між Інтером та Ліверпулем відбудеться на Джузеппе Меацца 9-го грудня, о 22:00 за київським часом.
Цього сезону Мохамед Салах провів 19 матчів за Ліверпуль у всіх турнірах, забивши 5 голів та зробивши 3 результативні передачі.
