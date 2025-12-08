Ліга чемпіонів

Єгиптянин наговорив зайвого.

Ліверпуль оголосив заявку на матч шостого туру загального етапу Ліги чемпіонів з міланським Інтером.

У списку гравців «червоних», які готуються до матчу з «нерадзуррі» не знайшлося місця єгипетському вінгеру команди Мохамеду Салаху.

Матч між Інтером та Ліверпулем відбудеться на Джузеппе Меацца 9-го грудня, о 22:00 за київським часом.

Цього сезону Мохамед Салах провів 19 матчів за Ліверпуль у всіх турнірах, забивши 5 голів та зробивши 3 результативні передачі.

Раніше Мо Салах розкритикував керівництво та головного тренера Ліверпуля.