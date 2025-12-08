Італія

Стамбульський клуб бажає посилити атаку досвідченим форвардом Аталанти.

Форвард Аталанти Адемола Лукман потрапив до списку головних цілей Галатасарая на зимове трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За даними джерела, турецький гранд планує зробити пропозицію вже у січні, адже прагне підсилити конкуренцію в нападі перед другою частиною сезону. Лукману зараз 28 років, і в клубі вважають, що він ідеально підходить під стиль гри команди.

Аталанта придбала нігерійського форварда влітку 2022 року у Лейпцига за 10,85 млн євро. У поточному сезоні він провів 14 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 1 результативну передачу.

Стамбульці уважно стежать за його ситуацією і готові зробити крок у разі, якщо Бергамо дозволить трансфер.

Раніше стало відомо, що Ювентус розглядає Лукмана як заміну Влаховичу.