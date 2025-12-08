Стамбульський клуб бажає посилити атаку досвідченим форвардом Аталанти.
Адемола Лукман, Getty Images
08 грудня 2025, 15:37
Форвард Аталанти Адемола Лукман потрапив до списку головних цілей Галатасарая на зимове трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За даними джерела, турецький гранд планує зробити пропозицію вже у січні, адже прагне підсилити конкуренцію в нападі перед другою частиною сезону. Лукману зараз 28 років, і в клубі вважають, що він ідеально підходить під стиль гри команди.
Аталанта придбала нігерійського форварда влітку 2022 року у Лейпцига за 10,85 млн євро. У поточному сезоні він провів 14 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 1 результативну передачу.
Стамбульці уважно стежать за його ситуацією і готові зробити крок у разі, якщо Бергамо дозволить трансфер.
Раніше стало відомо, що Ювентус розглядає Лукмана як заміну Влаховичу.