Італія

Аргентинець не зіграв жодного матчу в сезоні за Фіорентину та планує змінити клуб.

Центральний півзахисник Джино Інфантіно може залишити Фіорентину вже під час зимового трансферного вікна. Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 22-річний аргентинець налаштований на перехід через відсутність ігрового часу. У поточному сезоні він не зіграв за клуб жодної хвилини.

Загалом у футболці першої команди Фіорентини Інфантіно провів 9 матчів і відзначився одним асистом.

Його контракт діє до літа 2028 року, а портал Transfermarkt оцінює гравця у 800 тисяч євро.