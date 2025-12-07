Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 14-го туру італійської Серії A, у якому зіграють Наполі та туринський Ювентус.

Наполі та туринський Ювентус зіграють у чотирнадцятому турі італійської Серії A на стадіоні Дієго Армандо Марадона.

Антоніо Конте, після перемоги над Ромою (1:0), залучив до стартового складу Ельмаса в центрі поля.

Лучано Спаллетті, на тлі перемоги над сардинським Кальярі (2:1), використав із перших хвилин Ді Грегоріо в рамці воріт, тоді як Камб'язо та Кабаль розташуються на флангах.

Наполі: Мілінкович-Савич — Беукема, Ррахмані, Буонджорно — Ді Лоренцо, Ельмас, Мактоміней, Олівера — Нерес, Гойлунн, Ланг.

Запасні: Контіні, Ферранте, Жезус, Політано, Вергара, Лукка, Маццоккі, Маріануччі, Спінаццола, Амброзіно.



Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Келлі, Копмейнерс — Камб’язо, Маккенні, Локателлі, К. Тюрам, Кабаль — Консейсан, Їлдиз.