Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 14-го туру італійської Серії A, у якому зіграють Наполі та туринський Ювентус.
Еліф Ельмас, Getty Images
07 грудня 2025, 21:15
Наполі та туринський Ювентус зіграють у чотирнадцятому турі італійської Серії A на стадіоні Дієго Армандо Марадона.
Антоніо Конте, після перемоги над Ромою (1:0), залучив до стартового складу Ельмаса в центрі поля.
Лучано Спаллетті, на тлі перемоги над сардинським Кальярі (2:1), використав із перших хвилин Ді Грегоріо в рамці воріт, тоді як Камб'язо та Кабаль розташуються на флангах.
Наполі: Мілінкович-Савич — Беукема, Ррахмані, Буонджорно — Ді Лоренцо, Ельмас, Мактоміней, Олівера — Нерес, Гойлунн, Ланг.
Запасні: Контіні, Ферранте, Жезус, Політано, Вергара, Лукка, Маццоккі, Маріануччі, Спінаццола, Амброзіно.
Запасні: Перін, Скалья, Жегрова, Аджич, Костич, Опенда, Міретті, Жуан Маріу, Девід, Рухі, Феліпе.
Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Келлі, Копмейнерс — Камб’язо, Маккенні, Локателлі, К. Тюрам, Кабаль — Консейсан, Їлдиз.
Гра Наполі — Ювентус почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.