Іспанія

Шанс для тренера Кастільї.

Головного тренера мадридського Реала Хабі Алонсо можуть відправити у відставку після матчу з Манчестер Сіті.

За інформацією The Athletic, в разі звільнення іспанського фахівця керівництво «вершкових» може призначити керманича другої команди Реалу Альваро Арбелоа.

Зазначимо, що Реал Мадрид в останніх семи матчах в усіх турнірах здобув лише дві перемоги.

Матч між Реалом та Ман Сіті відбудеться 10-го грудня, о 22:00 за київським часом.