Шанс для тренера Кастільї.
Альваро Арбелоа, Getty images
08 грудня 2025, 20:33
Головного тренера мадридського Реала Хабі Алонсо можуть відправити у відставку після матчу з Манчестер Сіті.
За інформацією The Athletic, в разі звільнення іспанського фахівця керівництво «вершкових» може призначити керманича другої команди Реалу Альваро Арбелоа.
Зазначимо, що Реал Мадрид в останніх семи матчах в усіх турнірах здобув лише дві перемоги.
Матч між Реалом та Ман Сіті відбудеться 10-го грудня, о 22:00 за київським часом.